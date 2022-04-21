Вечером оккупанты обстреляли из РСЗО Зеленодольск и Большую Костромку, – Криворожская ВА
Источник:телеграм Александра Вилкула
Оккупационные войска России вечером 20 апреля обстреляли сразу два населенных пункта на Днепропетровщине. Они снова били по мирным жителям из реактивных систем залпового огня.
Русские атаковали городок Зеленодольск, а впоследствии уже и село Большая Костромка. Об этом сообщили глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул и глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.
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Россияне начали обстрелы населенных пунктов примерно в 21:30. По предварительным данным, люди в результате этого не пострадали. Однако в Зеленодольске повредились коммуникации.
Отсутствует электроснабжение и водоснабжение. Утром приступим к работе по восстановлению. Сохраняйте спокойствие,
– написал Невеселый.
Он также призвал людей быть рядом с безопасными местами. Ведь время последующих российских обстрелов может начаться в любой момент.
Вместе с тем, Вилкул отметил, что ситуация в Криворожском районе и городе в целом стабильная. Сейчас в регионе в основном безопасно, потому что он полностью контролируется ВСУ.
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