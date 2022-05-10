Вечером россияне обстреляли две общины на Сумщине
10 мая 2022 , 02:19Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
Российские оккупанты вечером 9 мая обстреляли Сумскую область. Атаке подверглись Новослободская и Ворожбянская общины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин,
– отметил Дмитрий Живицкий.
По данным ОВА, к счастью, потерь нет. В то же время, информацию о разрушениях домов и инфраструктуры – уточняют.