Вечером россияне обстреляли две общины на Сумщине

Российские оккупанты вечером 9 мая обстреляли Сумскую область. Атаке подверглись Новослободская и Ворожбянская общины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин,

– отметил Дмитрий Живицкий.

По данным ОВА, к счастью, потерь нет. В то же время, информацию о разрушениях домов и инфраструктуры – уточняют.