Российские военные продолжают терроризировать Украину. Вечером 27 сентября враг нанес удары сразу по двум предприятиям в Херсоне.

Доподлинно неизвестно, когда это произошло. Информацию об атаках по предприятиям в городе сообщили в ГСЧС. Также опубликовали фотографии с мест попадания.

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На предприятиях вспыхнули пожары

Вечером российская армия нанесла удары сразу по двум предприятиям в Херсоне. Пожарные, прибыв на места пожаров, начали работу, но коварный враг наносил повторные обстрелы,

– говорят в ГСЧС.

В ГСЧС показали последствия атаки предприятий в Херсоне / Фото ГСЧС​

Поэтому укрощение огня отняло у спасателей больше времени. Им приходилось к тушению возвращаться несколько раз. Делали они это после стихания обстрелов.

В 21:56 поступило сообщение от главы ОВА Александра Прокудина. По его словам, Херсон под массированным обстрелом. Также фиксируется активность вражеской авиации в воздушном пространстве области. Вероятны также ракетные удары. Он обратился к горожанам и попросил их находиться в укрытиях, пока не завершится воздушная тревога.

В Воздушных силах в 21:57 написали, что несколько "Шахедов" в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Призывают находиться в укрытиях жителей регионов, где звучит воздушная тревога.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, а также Кировоградской областях. Жителей предупреждают о возможной атаке дронами-камикадзе, а также ракетами. Призываем вас не покидать укрытий или же соблюдать хотя бы правила двух стен. И ни в коем случае не находитесь у окон.

В 23:18 Александр Прокудин отметил, что российские военные ночью атаковали Херсонщину. По его словам, в Херсоне на пороге собственного дома смертельных ранений получил 41-летний житель. 27-летнему мужчине оказали медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно.

Глава ОВА добавил, что оккупанты сбросили 7 авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Там уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Обратим внимание, что в 16:35 поступило сообщение от начальника Херсонской ГВА Романа Врочко. Он отметил, что в Херсоне раздавались взрывы. По его словам, оккупанты обстреливают город с временно оккупированного левого берега. Он призвал горожан перейти к более безопасным местам, беречь себя и родных.