Вечная слава защитникам, – Зеленский о 77-летии изгнания нацистских оккупантов из Украины
Источник:Офис президента
Президент Владимир Зеленский почтил память погибших в день 77 годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Он вспомнил про опустевшие города и миллионы жертв.
Зеленский возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве. Воины почетного караула установили венок.
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Миллионы жертв
Глава государства подчеркнул, что годы нацистской оккупации Украины – это ужасный и черный период в украинской истории. Следствием стали миллионы жертв, 700 разрушенных городов и городков, почти 30 тысяч украинских сел.
77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем ее защитникам!
– написал президент.
По словам президента, воины стали примером для нового поколения украинских защитников и защитниц, которые защищают Украину на Востоке.
Зеленский почтил память павших / Фото ОП
День освобождения от фашистских захватчиков: что надо знать
- 28 октября в Украине отмечают годовщину освобождения от нацистских захватчиков.
- Впервые эта дата в государственном календаре праздников появилась в 2009 году. Ее ввели для почтения памяти героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны.
Другие политики тоже возложили цветы / Фото ОП