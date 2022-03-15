Вечное проклятие врагу, унесшего тысячи жизней, – Зеленский вспомнил погибших украинцев
15 марта 2022 , 17:12Читати новину українською
Из-за циничной войны России против Украины уже погибли тысячи человек. Больше всего жертв среди мирных жителей на оккупированных российскими захватчиками территориях.
Владимир Зеленский во время очередного обращения упомянул о мирных украинцах, которых забрала война.
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"Вечная память каждому, кто погиб за Украину. И вечное проклятие врагу, унесшему тысячи жизней ", – сказал президент.
Добавим, оккупанты продолжают убивать украинцев, в том числе детей. Ювенальные прокуроры отметили, что россияне убивают в Украине ежедневно по меньшей мере 5 детей. Больше всего пострадавших именно на Киевщине, Харьковщине, Донетчине и Черниговщине.
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