Вечное проклятие врагу, унесшего тысячи жизней, – Зеленский вспомнил погибших украинцев

Из-за циничной войны России против Украины уже погибли тысячи человек. Больше всего жертв среди мирных жителей на оккупированных российскими захватчиками территориях.

Владимир Зеленский во время очередного обращения упомянул о мирных украинцах, которых забрала война.

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"Вечная память каждому, кто погиб за Украину. И вечное проклятие врагу, унесшему тысячи жизней ", – сказал президент.

Добавим, оккупанты продолжают убивать украинцев, в том числе детей. Ювенальные прокуроры отметили, что россияне убивают в Украине ежедневно по меньшей мере 5 детей. Больше всего пострадавших именно на Киевщине, Харьковщине, Донетчине и Черниговщине.

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