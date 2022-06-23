Ведет какую-то собственную информационную кампанию, – Подоляк отреагировал на критику Данилова

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на критику секретаря СНБО Алексея Данилова. Он предположил, что Данилов, вероятно, ведет свою информационную кампанию.

Что стало причиной "конфликта"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил возмущение заявлениями Подоляка о необходимом оружии для Украины. По мнению Данилова, озвучивать тему оружия входит в полномочия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ генерала Сергея Шапталы и министра обороны.

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В то же время Михаил Подоляк заявил, что есть спикеры государства, имеющие право называть некоторые параметры и цифры.

Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем люди все это говорят. Есть математика войны, и есть определенный круг людей, спикеров государства, имеющих право называть некоторые параметры и цифры. Я даже не готов комментировать это (высказывание Данилова – 24 канал),

– сказал Подоляк.

Он добавил, что считает, что Данилов, "вероятно, ведет какую-то собственную информационную кампанию".

Я не знаю, зачем он это делает,

– резюмировал советник Андрея Ермака.

Мы должны более объективно смотреть на войну, – Подоляк

Также Михаил Подоляк высказался о том, что в Украине начали откровенно говорить о потерях на фронте. Однако кое-где данные сильно отличаются.

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Если президент Владимир Зеленский говорил, что Украина теряет 60 – 100 военных в день убитыми в бою, то глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что средняя цифра потерь за день – это от 200 до 500 убитых.

Цифры могут несколько отличаться, но в целом президент наметил приблизительный объем потерь, включая санитарные – раненые и инвалидизированные. Просто время уже такое, что мы должны более объективно смотреть на войну,

– объяснил Подоляк.

Он отметил, что украинское общество только входит "в более объективную картинку освещения войны".

"Сейчас с одной стороны начали уставать, а с другой – необъективно смотреть на цену, которую Украина платит. И, наверное, эту цену нужно определить. Это сложно для нас. Определять цену всегда сложно. Но мы не сможем дальше идти, если мы не будем объективны в той картинке, что есть у нас во время войны", – сказал советник Андрея Ермака.

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