В ведомстве посоветовали, как "избавиться" нетрезвого или надоедливого соседа в поезде
Источник:"Радіо НВ"
В течение июля 2021 года работники Укрзализныци высадили из поездов 53 пассажиров. Однако убедить проводника прибегнуть к такому шагу получается не всегда. В компании предоставили инструкцию, как избавиться от нетрезвого или надоедливого соседа во время поездки.
О том, как избавиться от неприятного соседа в поезде и чувствовать себя в безопасности, в эфире рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко.
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Шевченко отметил, что в ведомстве усилили меры безопасности и только в течение июля за нарушение общественного порядка высадили из поездов 53 пассажиров.
Что делать, чтобы нарушителя высадили из поезда
- Первым делом дать соответствующий сигнал проводнику – он ездит в первом купе при входе в вагон. В новых вагонах есть даже кнопка вызова проводника.
Для него, как и для начальника поезда, существует целый алгоритм действий на эти случаи.
- Сперва проводник или стюарт пассажирского поезда делают устное замечание такому пассажиру. Если он не прислушался, начальник поезда принимает решение о вызове полиции на следующую станцию.
Однако обязательно должно быть хотя бы еще два человека рядом, которые могут подтвердить то, что человек в неадекватном состоянии.
Кроме того, по требованию начальника поезда остановка может быть технической. Если ситуация выходит из-под контроля, то полицию вызывают на ближайший пункт.
- По прибытии поезда на станцию в присутствии полиции составляют акт с подписями двух свидетелей.
Тогда работники поезда вместе с начальником поезда принимают решение о возможности дальнейшей поездки пассажира. Как правило, если вызвали полицию, если есть очевидные признаки опьянения, наркотического состояния или другого неадекватного состояния, тогда пассажира снимают с поезда.
Желательно также делать фото- или видеосъемку неадекватного поведения пассажира, чтобы были дополнительные доказательства.
Инцидент в поезде Львов-Мариуполь: что известно
- Недавно пассажирка поезда Львов-Мариуполь написала пост о домогательствах пьяного мужчины.
- Она рассказала, что ее сосед по купе вел себя развратно, касался ее, ночью громко слушал музыку с товарищем и не давал уснуть. Мешал мужчина и ей, и еще одной пассажирке этого же купе.
- Девушки посетовали проводнице и начальнику поезда, однако те ответили, что не могут высадить мужчину, у которого есть билет.
- Полиция, которую вызвали в Тернополе, тоже не помогла – правоохранители тоже не сняли его с поезда.
- В итоге девушек отселили в другое купе, а дебошир просто лег спать.