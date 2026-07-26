"Открою вам секрет": ведущая Инна Набок откровенно о ритуалах перед эфиром и о том, что самое сложное в работе

Миллионы зрителей 24 Канала привыкли видеть любимую ведущую Инну Набок всегда сдержанной, рассудительной и сосредоточенной. Уже шестой год она одна из тех, кто рассказывает украинцам о вызовах войны, политике, международных новостях, ведет интересные спецпроекты и интервью.

Впрочем, за кадром Инна совсем другая. Она много улыбается, шутит и искренне признается – именно юмор часто помогает ей выдерживать бешеной темп и непростые новости.

В рамках спецпроекта "За кадром" на сайте 24 Канала ведущая поделилась с нами своим путем в журналистике, рассказала, откуда черпает вдохновение и как обычно начинается работа в кадре. Также она приоткрыла завесу над тем, почему живет телевидение – обо всем этом читайте в материале.

"Это была любовь с первого взгляда": как попала на телевидение

В журналистике Инна Набок уже более 15 лет и за это время прошла путь от журналистки, редактора, сценаристки до телеведущей. Она признается, что сегодня является абсолютно счастливым человеком, ведь работает там, где мечтала с детства.

Я этого даже не помню, но родные рассказывают, что когда я была совсем маленькой, то всегда говорила: "Хочу быть на телевидении". Со временем эта детская мечта переросла в осознанную цель, и я ей не изменила,

– говорит Инна.

Еще в старших классах она начала готовиться к поступлению в Институт журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, который впоследствии успешно окончила. А уже со второго курса начала профессиональный путь на телевидении.

"С тех пор телевидение для меня – это не просто работа. Это стиль жизни, призвание и профессия, которую я сама выбрала и по-настоящему люблю. Всем сердцем", – подчеркнула ведущая 24 Канала.



Инна Набок в студии / Фото из личного архива ведущей

Интересно, что первый опыт в журналистике у Инны появился еще задолго до работы на телевидении. Еще школьницей, готовясь к творческому конкурсу перед поступлением в университет, она начала писать статьи для местной газеты. Больше всего ведущая вспоминает день, когда впервые пришла в редакцию, увидела журналистов за компьютерами, рабочую атмосферу и не могла поверить, что попала в тот мир, о котором так давно мечтала.

Тогда редакция казалась мне самым крутым офисом, какой только можно представить. Что интересно, волнения почти не было. В школьные годы я вообще мало чего боялась. Больше всего переживала только об одном: напечатают ли мою статью. Напечатали. И этот номер газеты до сих пор хранится у моих родителей. Это был 2004 год,

– вспомнила Инна Набок.

Уже на втором курсе университета она познакомилась с телевидением. Об этом дне она говорит как о любви с первого взгляда. А на третьем курсе, после практики на телеканале, молодая журналистка осталась там работать.

Признается – с тех пор ни одного дня не пожалела о своем выборе, а наоборот – постоянно благодарит судьбу за то, что смогла осуществить свою мечту.



Ведущая в студии / Фото из личного архива ведущей

Полчаса тишины и утренний кофе: как проходит подготовка к эфиру

Работа на телевидении требует быстрого ритма, умения жить в потоке новостей, молниеносно реагировать. Со временем это становится не просто работой, а образом жизни.

Для Инны Набок подготовка к эфиру начинается не за час или два до включения камеры, а продолжается постоянно. Каждый день телеведущая отслеживает новости, читает украинскую и западную аналитику, работает с первоисточниками. Она убеждена: в то время, когда социальные сети соревнуются за скорость и кликабельность, самое важное – не быть первым, а быть точным.

У каждого моего рабочего дня есть свой ритм. Если есть утренние прямые эфиры, я просыпаюсь в пять утра, чтобы успеть подготовиться. Но за кадром я каждый день еще и мама школьника, и жена. Поэтому утро – это не только новости, но и завтраки, собранный рюкзак и домашние дела,

– призналась ведущая 24 Канала.

Именно поэтому для нее очень ценны хотя бы полчаса тишины с утренним кофе. Это время, когда можно без спешки настроиться на день.

Правда, в украинских реалиях так получается не всегда. Из-за воздушных тревог и обстрелов бывают ночи, когда сна почти нет. Несмотря на это, Инна Набок все равно утром выходит в эфир, ведь понимает, что люди ждут проверенной информации.



Инна Набок с семьей / Фото из личного архива ведущей

"Закрываю глаза и вспоминаю о родных": какие особые ритуалы есть у ведущей

В работе с новостями бывают моменты, которые просто выбивают почву из-под ног. Для Инны Набок такими являются сообщения о потерях, трагических последствиях. Даже на пятый год полномасштабной войны говорить об этом в эфире не стало легче, ведь жестокость врага с каждым разом поражает только сильнее.

Такие дни ведущая называет самыми сложными, ведь тогда очень трудно собраться с мыслями, а в эфире – сдерживать слезы.

Иногда – я их не сдерживаю. Особенно, когда нужно найти "правильные слова". А я не знаю, какие слова могут объяснить смерть, утешить тех, кто потерял самых дорогих? Таких слов нет. Поэтому я перестала искать "правильные" слова после обстрелов… Говорю всегда так, как есть, что чувствую…,

– подчеркнула телеведущая.

Она не боится показаться слабой в эфире или выглядеть "непрофессионально" из-за того, что не смогла сдержать слезы. Наоборот – твердо убеждена, что язык сердца никогда не предаст. Именно его лучше всего чувствует зритель.



Ведущая часто работает на местах российских ударов / Фото из личного архива ведущей

В сложные моменты, чтобы взять себя в руки, Инна просто закрывает глаза и думает о родных. Даже такая короткий миг придает ей сил, ведь напоминает, почему стоит двигаться вперед.

Еще одним особенным, но самым главным ритуалом Инна Набок называет "грим". Но сразу же по-философски объясняет, что он должен быть только на лице – никаких масок в общении с людьми.

Я не умею играть роли или быть кем-то другим. И в кадре, и вне его мне важно оставаться собой – искренней, откровенной, настоящей. Поэтому перед каждым прямым эфиром я каждый раз мысленно напоминаю себе: по ту сторону экрана есть люди, которые доверяют мне самое ценное – свое время и свое внимание,

– поделилась ведущая.

Именно эта мысль помогает ей отбросить волнение и помнить о самом главном: нужно говорить честно, ответственно, искренне. А главное – так, чтобы зрители не просто слушали, а действительно слышали.

Как она проводит время за кадром и откуда черпает вдохновение

В кадре Инна всегда сдержанна и серьезна, но друзья и родные привыкли видеть ее совсем другой. Она много смеется, шутит и радуется мелочам. Больше всего всех удивляет, откуда у Инны столько сил. А некоторые даже шутят, что она похожа на батарейку, которая никогда не разряжается.

Но на самом деле даже таким активным людям все равно нужен отдых, время, чтобы перевести дух и "зарядиться". Своим главным источником вдохновения Инна Набок уверенно называет семью. Именно муж, сынок, родители и сестры дают ей большую мотивацию, укрепляют веру в себя, помогают отвлечься от сложных дней.

У нас большая и очень дружная семья. Они – моя тихая гавань, когда мир вокруг "штормит". Самое ценное время за кадром я провожу с сыном. Поэтому сейчас его хобби – мои хобби. По выходным любим ходить в кино, на выставки. Летом – больше активных прогулок на улице. Любим спортивные площадки, где вместе занимаемся,

– рассказала Инна.



Инна Набок с сыном / Фото из личного архива ведущей

В будни, даже несмотря на плотный график, у них есть неизменное правило: когда Инна возвращается с работы, а сын – из школы, она откладывает телефон на несколько часов. В это время она прежде всего мама.

Мы очень любим вместе готовить. Постоянно экспериментируем на кухне, печем, пробуем новые блюда. В последнее время именно сын находит интересные рецепты, составляет список продуктов, и мы отправляемся за покупками. Часто говорят, что мужчины не любят ходить по магазинам. Но, кажется, я воспитываю исключение из этого правила,

– с улыбкой добавила ведущая.

А еще в семье очень любят танцевать. У Инны и сына даже есть свой особый ритуал – они включают музыку и танцуют дома: просто так, как умеют. Это всегда получается забавно и очень искренне. Ведущая признается, что эти несколько минут танцев, смеха и объятий – лучшее лекарство даже после самого тяжелого рабочего дня.

Неудивительно, что идеальный выходной для нее – это не место или развлечения, а время, проведенное вместе с родными. Прогулка по городу, поездка на природу, домашний вечер с настольными играми или просто долгие разговоры за одним столом. Главное, чтобы рядом были самые близкие люди.

"Я особенно люблю моменты, когда удается собраться всей большой семьей. К сожалению, война разделила нас километрами, и такие встречи сегодня случаются гораздо реже, чем хотелось бы. Наверное, именно поэтому они стали еще ценнее", – подчеркнула Инна Набок.



Родные Инны Набок / Фото из личного архива ведущей

"Открою секрет": какая мечта ведущей так и не сбылась и что она больше всего любит в работе

Хотя на телевидении Инна Набок работает уже много лет, но признается – за все это время профессия ни разу ее не разочаровала и не подвела. Именно за это она любит ее больше всего. А также за людей, с которыми посчастливилось работать.

Я всегда говорю, что мне невероятно везет с командами. Но наибольшую силу дает осознание того, что моя работа сегодня действительно имеет смысл. Она дает мне возможность быть услышанной, объединять людей вокруг важных ценностей и помогать нашим военным,

– подчеркнула ведущая.

Когда речь заходит о самом ценном, что удалось обрести за годы работы в профессии, Инна Набок без колебаний отвечает: "Доверие зрителей". Именно оно сегодня становится той движущей силой, которая помогает проводить сборы, участвовать в благотворительных инициативах, поддерживать тех, кому тяжелее всего, и делать чуть больше добра. Именно это мотивирует оставаться в профессии и двигаться дальше.

Впрочем, было интересно узнать, что 24 Канал мог лишиться своей ведущей, ведь Инна мечтала о несколько ином направлении.

Открою маленький секрет. Когда-то я была убеждена, что стану ведущей развлекательных проектов. Даже представляла себя на сцене больших шоу талантов. Мне всегда нравилось дарить людям эмоции, видеть их улыбки. И я даже работала над проектом о светской жизни – записывала интервью с украинскими артистами и известными людьми. Но жизнь распорядилась иначе,

– поделилась Инна.

Сегодня она ни о чем не жалеет. У нашей ведущей обостренное чувство справедливости и эмпатии. Видимо, именно поэтому своей основной миссией она называет – говорить о сложном и важном простым языком. Но также сразу добавляет, что, несмотря на серьезность работы, за кулисами она с командой много шутит. Ведь эфир держится не только на профессионализме, но и на человечности.



Журналистка подчеркивает важность человечности и профессионализма / Фото из личного архива ведущей

"Это единственное, что нельзя утратить": какие качества ведущая советует развивать каждому человеку

В заключение беседуем с Инной Набок о настоящем – о ценностях, мечтах и пройденном пути. Здесь ведущая повторяет фразу, которую каждый день говорит своему 9-летнему сыну: "Верь в добро. Береги свое большое любящее сердце. И всегда слушай его".

Инна объясняет, что именно это ей сегодня хочется сказать каждому молодому человеку. Оглядываясь назад, она точно знает, как нужно ценить жизнь, но не ту, которая красиво выглядит в социальных сетях или которую навязывают чьи-то ожидания. А свою – настоящую.

Не бойтесь быть собой, ищите дело, которое вдохновляет, и не изменяйте собственным ценностям. Мир меняется очень быстро. Меняются профессии, тренды, технологии. Но есть вещи, которые никогда не выйдут из моды. Это человечность, справедливость и способность оставаться неравнодушными. Ведь успех приходит и уходит, а то, каким человеком ты остаешься, – это самое важное,

– подчеркнула Инна Набок.



Инна Набок больше всего ценит честность и человечность / Фото из личного архива ведущей

Поэтому каждого, кто сегодня будет читать наш откровенный разговор, журналистка просит "не ожесточать сердце", не позволить войне, новостям, усталости сделать из нас холодных и равнодушных людей.

Помните: быть собой – это тоже смелость. Поэтому смело разрушайте мифы и стереотипы, ничего не бойтесь. Ведь в жизни нет невозможного. Главное – верить в себя и свои мечты, учиться и развиваться. Поверьте человеку, который шел к своей мечте 13 лет! И главное – что бы ни происходило вокруг, держитесь за свою человечность. Это единственное, что действительно нельзя потерять, – подытожила наш разговор ведущая.

Сегодня, как и вчера, и еще множество дней до этого, – Инна Набок снова выйдет в эфир. Она будет честно говорить о том, что волнует людей, объяснять сложные темы, рассказывать о наших Героях, собирать деньги для армии. А среди всех этих важных дел будет одно самое важное – нести в этот непростой мир больше добра, света и человечности. Именно это Инна Набок делает своими повседневными поступками, примером своей жизни.