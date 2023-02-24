Боль не угасает: ведущая 24 канала, сдерживая слезы, вспомнила о погибшем коллеге-воине

23 марта 2022 года в боях против оккупантов погиб оператор 24 Канала Юрий Олийнык. Он мужественно защищал Украину под Попасной Луганской области.

Ведущая 24 Канала София Трощук вспомнила о погибшем герое Юрии Олийныке. Хотя прошло уже много времени, но боль от потери не утихает. 24 февраля Юрий сразу уехал защищать Украину.

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Год назад я попрощалась со своим коллегой Юрием Олийныком. В тот день я не знала, что мы навсегда прощаемся. Прошло уже много времени – ровно год, как мы с Юрой виделись вживую в последний раз… Каждая потеря наших защитников невосполнима. Неправда, что время лечит. Оно просто затупляет раны,

– заметила София Трощук.

За 2022 год украинцы пережили много боли и страданий, но выстояли в борьбе против российских оккупантов. За это время было немало значительных успехов: оборона столицы, изгнание оккупантов из Черниговщины и Сумщины, Харьковская офензива, освобождение Херсона, взрыв на Крымском мосту, утопленный крейсер Москва, который "кормит" рыбок в Черном море и т.д.

Будем надеяться, что в 2023 году мы подзабудем о вылезающих ссорах и продолжим оставаться едиными вплоть до победы. Давайте поддерживать наших защитников и защитниц. Это – прекрасная инвестиция в мирное будущее без России и войны, которая затронула каждого из нас,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Юрий Олейник второй раз пошел на войну

Впервые Юрий Олейник пошел воевать в 2014 году, когда Россия начала агрессию на Донбассе. После начала полномасштабной войны он в первый же день уехал в военкомат и присоединился к своей родной бригаде.

Юрий Олийнык работал оператором на 24 Канале

Юрий Олийнык был невероятно талантливым человеком. Он работал над большим количеством проектов на 24 Канале. При его участии снимали проекты "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь".

Также Юрий участвовал над созданием проекта "Интервью24", в том числе снимал интервью с ВИЧ-положительным человеком, "день в скорой", инструкцию по первой медицинской помощи и многое другое.

Выражаем искренние соболезнования семье Юрия Олийныка от всех работников 24 канала и благодарим за героическую борьбу за Украину. Вечная светлая память нашему коллеге и другу.