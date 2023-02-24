Ведуча 24 Каналу Софія Трощук згадала про загиблого героя Юрія Олійника. Хоч минуло вже багато часу, але біль від втрати не вщухає. 24 лютого Юрій одразу поїхав захищати Україну.

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Рік тому я попрощалася зі своїм колегою Юрою Олійником. Того дня я не знала, що ми прощаємося назавжди. Минуло вже багато часу – рівно рік, як ми з Юрою бачилися наживо востаннє… Кожна втрата наших захисників непоправна. Неправда, що час лікує. Він просто затуплює рани,

– зауважила Софія Трощук.

За 2022 рік українці пережили багато болю та страждань, але вистояли у боротьбі проти російських окупантів. За цей час було чимало значних успіхів: оборона столиці, вигнання окупантів з Чернігівщини та Сумщини, Харківська офензива, звільнення Херсона, вибух на Кримському мосту, потоплений крейсер Москва, який "годує" рибок у Чорному морі тощо.

Будемо сподіватися, що у 2023 році ми призабудемо про чвари, які почали вилізати, і продовжимо залишатися єдиними аж до перемоги. Підтримуймо наших захисників та захисниць. Це – чудова інвестиція у мирне майбутнє без Росії та війни, яка зачепила кожного з нас,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

Юрій Олійник вдруге пішов на війну

Вперше Юрій Олійник пішов воювати у 2014 році, коли Росія розпочала агресію на Донбасі. Після початку повномасштабної війни він в перший ж день поїхав до військкомату і приєднався до своєї рідної бригади.

Юрій Олійник працював оператором на 24 Каналі

Юрій Олійник був неймовірно талановитою людиною. Він працював над значною кількістю проєктів на 24 Каналі. В його доробку – проєкти "Ми", "Ми 2.0", "Трансплантація", "Зберегти життя".

Також Юрій брав участь над створенням проєкту "Інтерв’ю24", зокрема знімав інтерв‘ю з ВІЛ-позитивною людиною, "день у швидкій", інструкцію з першої домедичної допомоги та багато іншого.