Ведущий Фокс Ньюс призвал разорвать связи с Данией и упомянул ядерные бомбы на Японию

Ведущий Fox News заявил, что США вполне могли бы разорвать связи с Данией, если это необходимо, чтобы завладеть Гренландией. Он также напомнил о ядерном оружии.

Джесси Уоттерс считает, что ядерное оружие, застованное против Японии, помогло наладить с ней отношения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Уоттерс предлагает "сжечь мосты" с Данией

Нам не нужны друзья. Если нам нужно сжечь несколько мостов с Данией, чтобы забрать Гренландию, мы взрослые ребята,

– заявил ведущий Fox News.

Джесси Уоттерс отметил, что Америка не прикована историей, а Трамп знает, что следует делать. Он считает, что Соединенным Штатам друзья "не нужны", ведь каждая страна ставит свои интересы на первое место.

Более того, Уоттерс считает, что сжигание мостов даже помогает наладить отношения. Так, по его мнению, применение ядерного оружия сделало Японию дружественной к США.

"Мы сбросили атомные бомбы на Японию, и теперь они наш главный союзник в Тихоокеанском регионе. Возможно, нам придется разрушить мост, чтобы построить новый, замечательный для следующего поколения", – сказал Уоттерс.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал власти США изменить тональность заявлений по Гренландии.