Ведут маневренную оборону, - Мотузяник опроверг отступление ВСУ на Востоке

Представитель Министерства обороны Украины опроверг, что Вооруженные Силы Украины отступают на Востоке Украины.

Александр Мотузяник сообщил, что такая терминология не очень корректна.

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По его словам, безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временно тактические успехи.

Но то, что украинские войска там отступают, – это абсолютная неправильная трактовка действий. В отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону,

– рассказал Александр Мотузяник.

Он объяснил, что это нужно, чтобы, где можно – отойти в сторону, изменить позиции. Тогда при наступлении благоприятных условий ВСУ смогут произвести контрнаступательные действия.

Кроме того, отметил, что есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки.

"Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия вроде бы отступает. Это абсолютно не так", - добавил Александр Мотузяник.

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В оперативной сводке Генштаба также сообщили, что оккупанты готовятся к активным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ситуация на Луганском направлении крайне напряженная и непростая. Наши бойцы там уже 90 дней и довольно устали, зато российские оккупанты постоянно перебрасывают туда новую живую силу. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он также добавил, что ситуация для наших войск на Луганском направлении довольно непростая.

25 мая, российская армия намеревалась совершить атаку, впрочем, Вооруженные Силы Украины дали достойный отпор врагу. Об этом свидетельствует оперативная информация по ситуации на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг".

Все события на сегодняшний день указывают, что оккупанты планируют сделать в Мариуполе военную базу . Они все же хотят запустить порт, чтобы опрокидывать грузы и вывозить все награбленное. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также отметил, что ситуация в Мариуполе напоминает гетто, ведь сейчас все труднее уехать и заехать в город.

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