Въехали в грузовик: на Буковине в ДТП погибли два человека, среди них – спасатель

В Черновицкой области легковой автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком. В результате инцидента погибли два человека, среди которых – спасатель.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 октября возле села Иванковцы.

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Установили, что 48-летний житель села Иванковцы не справился с управлением автомобиля Mazda и допустил столкновение с припаркованным частично на обочине грузовиком КАМАЗ,

– сообщили правоохранители.

"В результате ДТП водитель легковушки и его 38-летний односельчанин от полученных травм погибли на месте аварии", – добавили в полиции.

Полицейские внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас следователи проводят досудебное расследование.



На Буковине в ДТП погибли два человека / Фото Нацполиции

Один погибший был спасателем

Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области сообщает, что в ДТП в селе Иванковцы погиб старшина службы гражданской защиты Виталий Федорюк.

15 лет Виталий Викторович преданно служил избранному делу, без страха боролся с огнем, спасая человеческие жизни и имущество, всегда приходил на помощь тому, кто в ней нуждался,

– говорится в сообщении.

"Коллектив Главного управления ГСЧС потерял квалифицированного работника, хорошего коллегу, надежного товарища. В этот скорбный час разделяем с родными и близкими всю глубину невосполнимой утраты. Вечная память", – добавили спасатели.



В ДТП на Буковине погиб спасатель / Фото Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области