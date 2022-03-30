Вековое противостояние между Россией и Украиной не остановится
И снова о "хороших россиянах", "люди не виноваты", "это все Путин и олигархи". Фасад Московского театра имени Олега Табакова на Сухаревской "украсили" Zвастикой.
Пропасть между свободой и путинским потусторонним миром
Художник театра Владимир Машков не раз заявлял о своей поддержке войны в Украине. Он участвовал в милитаристском концерте в Лужниках 18 марта.
К теме Нас ждет продолжение войны, но оккупанты уже начинают торговаться
Так что помните – войну поддерживают большинство россиян. И вековое противостояние между Россией и Украиной не остановится. Даже если уйдет Путин.
Путинские приспешники "украсили" театр Табакова в Москве символом новых российских нацистов / Фото из фейсбука Виктора Тарана
Только сильная Украина и демилитаризация и денацификация России гарантируют, что война больше не повторится.
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