И снова о "хороших россиянах", "люди не виноваты", "это все Путин и олигархи". Фасад Московского театра имени Олега Табакова на Сухаревской "украсили" Zвастикой.

Пропасть между свободой и путинским потусторонним миром

Художник театра Владимир Машков не раз заявлял о своей поддержке войны в Украине. Он участвовал в милитаристском концерте в Лужниках 18 марта.

К теме Нас ждет продолжение войны, но оккупанты уже начинают торговаться

Так что помните – войну поддерживают большинство россиян. И вековое противостояние между Россией и Украиной не остановится. Даже если уйдет Путин.

Путинские приспешники "украсили" театр Табакова в Москве символом новых российских нацистов / Фото из фейсбука Виктора Тарана

Только сильная Украина и демилитаризация и денацификация России гарантируют, что война больше не повторится.

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