Прірва між свободою й путінським потойбіччям
Художник театру Володимир Машков неодноразово заявляв про свою підтримку війни в Україні. Він брав участь у мілітаристському концерті в Лужниках 18 березня.
До теми На нас чекатиме продовження війни, але окупанти вже починають торгуватися
Тож пам'ятайте – війну підтримують більшість росіян. І вікове протистояння між Росією та Україною не зупиниться. Навіть якщо піде Путін.
Путінські посіпаки "прикрасили" театр Табакова у Москві символом нових російських нацистів / Фото з фейсбуку Віктора Тарана
Тільки сильна Україна та демілітаризація і денацифікація Росії є гарантом, що війна більше не повториться.
Актуально – російські окупанти розбомбили меморіал жертвам Другої світової війни на Харківщині: дивіться відео