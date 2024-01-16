Умер после удаления зубов: в Коломые состоялось прощание с 5-летним Велесом Пашником

В Коломые на Ивано-Франковщине простились с 5-летним Велесом Пашником. Парень умер после удаления молочных зубов под общим наркозом.

Велес больше месяца находился в коме – к сожалению, 13 января врачи сообщили о смерти ребенка. Мальчика не удалось спасти.

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Прощание с ребенком

В Коломые 16 января состоялось прощание с 5-летним Велесом Пашником, умершим после удаления молочных зубов. Парень 37 дней находился в коме после процедуры – несколько дней назад врачи константировали смерть ребенка.

Маленький Велес умер после удаления зубов под наркозом / Суспильне

Проститься с маленьким Велесом Пашником пришли родные, друзья, соседи и горожане.

Рассказывали, что у Велеса болели зубки. Родители боялись его везти, потому что мальчик плакал. Не хотел лечить. Посоветовали им, что можно так вытащить зубчики без проблем. Никто никогда не думал, что так случится. Что это будут его последние зубчики,

– говорит тетя отца Велеса Светлана Матвиенко.

Родственники и друзья семьи до конца не верили в смерть мальчика / Суспильне

Она говорит, что врачи не давали надежду, что мальчик выйдет из комы, но все родные надеялись, что ребенок поправится. Все – как родные, так и друзья, молились, чтобы ребенок открыл глаза. Семья верила в последнее.

Прощание с Велесом Пашником в Коломые: смотрите фото Суспильного

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