"Великая" армия показала настоящее нутро – террориста-труса, – Резников

Министр обороны рассказал о 10-м дне сопротивления украинцев российским оккупантам. Резников отметил, что на самом деле так называемая "большая армия" России может нападать только на гражданское население.

Министр отметил, что наиболее уязвимо сейчас украинское небо. Враг, нарушая все законы войны, бомбардирует гражданские объекты.

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Это армия террористов и трусов, – Резников о россии

"Великая" армия показала истинное нутро – террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженный мирное население,

– подчеркнул Резников.

Обстрелы жилых кварталов, вокзалов, учебных заведений и больниц министр обороны назвал "тактикой шакалов". Резников уверен: за каждый свой шаг враг ответит.

В Минобороны поражены мужеством украинского народа. Даже безоружные и пожилые люди выходят, чтобы дать отпор врагу. Нет между ними никаких разногласий, говорится о всех 100 национальностях, для которых Украина является родным домом.

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