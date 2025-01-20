Враг окружает Великую Новоселку и штурмует Удачное: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Самая тяжелая ситуация остается в Донецкой области. Кроме того, ожесточенные бои продолжаются в Харьковской, Луганской и Херсонской областях, а также в Курской области России.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 13 по 19 января 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Силы обороны продвигаются на Курщине

Активные бои продолжаются в Курской области России. Враг мечтал восстановить контроль над территорией до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, однако уже можно констатировать – план россиян провалился.

В течение прошлой недели, едва ли не впервые за долгое время, не зафиксировано вражеских продвижений, хотя россияне давят с севера и юга на плацдарм, который образовался в результате наступления Сил обороны в августе 2024 года. И все же изменения на карте в целом есть.

В конце прошлой недели украинские воины смогли продвинуться вблизи села Махновка, что к югу от Суджи. Там Силы обороны восстановили позиции и отбросили вражеские войска.





Как изменилась ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Враг усиливает атаки на Харьковщине

В Харьковской области продолжаются бои на Харьковском и Купянском направлениях. Что касается первого, то основные усилия врага сосредоточены в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Количество штурмов со стороны врага в Липцах существенно меньше, чем раньше, однако оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты. В Волчанске продолжаются городские бои, однако продвижений у врага нет.

На Купянском направлении ситуация осложняется. В районе Купянска враг усилил атаки на Западное и Двуречную. В последнем на прошлой неделе россияне продвинулись.





Ситуация к северу от Купянска / Карта DeepStateMAP

Южнее Купянска также сложная ситуация. Врагу не удается расширить свой плацдарм, который удалось создать ранее прорывом к реке Оскол. Все попытки захватить Колесниковку или Кругляковку заканчиваются неудачами. Однако на юго-восток от плацдарма оккупанты давят на близлежащие села, в частности на Зеленый Гай, в направлении которого на прошлой неделе оккупантам удалось продвинуться.

Очевидно, сейчас целью оккупантов является захват Боровой.





Ситуация южнее Купянска / Карта DeepStateMAP

На Луганщине тем временем бои продолжаются в селе Макеевка, однако там никаких изменений линии фронта не зафиксировано.

Продвижение россиян в районе Лимана

Лиманское направление долгое время было одним из немногих, где линия фронта долго не менялась, однако в последнее время тенденция меняется. Ранее оккупантам удалось прорваться в Ивановку, а в конце прошлой недели враг захватил село. В то же время большинство Тернов перешло в серую зону.

Основные усилия врага сейчас сосредоточены на села Колодези и Ямполовка. Расстояние от линии фронта до Лимана – 12 километров.



Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

На Северском направлении продолжаются бои в районе Выемки. Однако никаких изменений линии соприкосновения в этом районе не зафиксировано.

Враг продвигается в Часовом Яре

Ухудшается ситуация в городе Часов Яр на Краматорском направлении. На прошлой неделе врагу удалось полностью захватить еще один микрорайон города – Октябрьский. Также большинство микрорайона Новый теперь под контролем врага, кроме южной части.

Продолжаются бои в микрорайонах Десятая и Новосеверный. Центральная часть города перешла в серую зону. И большая часть города – под контролем Вооруженных Сил Украины.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepStateMAP

Тяжелые бои за Торецк

Также сложная ситуация и в Торецке, где продолжаются городские бои. Несмотря на тенденции прошлых недель, Силам обороны удается сдерживать врага, поэтому на прошлой неделе оккупанты продвинулись только на южной окраине города, захватив несколько домов.

Однако почти вся подконтрольная Украине часть Торецка сейчас в серой зоне. Тяжелые бои идут за каждую улицу и каждый дом.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Враг хочет обойти Покровск и приближается к Днепропетровщине

На Покровском направлении едва ли не самые тяжелые бои. После стремительного приближения к Покровску сейчас россияне прилагают усилия, чтобы обойти город и окружить его. Именно поэтому атаки в направлении Покровска уменьшились, хотя враг постоянно обстреливает город.

Основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены в районе Воздвиженки, что к востоку от Покровска, и в направлении Днепропетровской области.

Возле Воздвиженки враг хочет выйти на трассу, соединяющую Константиновку и Покровск, а наступление в направлении Днепропетровщины имеет 2 цели – перерезать логистические пути к Покровску для его окружения и создание информационного давления, ведь существует вероятность, что впервые с 2022 года боевые действия охватят новый регион.

В районе Воздвиженки успехи врага ограничены, но вот вблизи Днепропетровщины ситуация тяжелее. Россияне прорвались в Котлино и атакуют на север, а также давят на Удачное – предпоследнее село, отделяющее линию фронта и Днепропетровскую область. За соседним от Удачного селом Молодецким уже идет село Новоподгородное Днепропетровской области, откуда местные жители начинают эвакуироваться. Расстояние от линии соприкосновения до админграницы областей – 5 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит в районе Курахово

На прошлой неделе официальные представители военного руководства опровергли заявления об оккупации врагом Курахово, однако впоследствии город просто исчез из повестки дня, из чего можно сделать выводы, что, к сожалению, Курахово все-таки полностью оккупировано россиянами. Враг уже хвастается кадрами, как отдельные жители города, которые не эвакуировались, "встречают" вражескую армию.

Но бои на направлении продолжаются. Враг атакует в районе села Шевченко и в направлении Дачного. Очевидно в планах оккупантов было окружение Сил обороны, однако в конце прошлой недели Силы обороны сорвали этот замысел и осуществили контратаку в районе села Зеленовка и отбросили противника.

Улаклы и Константинополь сейчас под постоянными обстрелами – оккупанты, очевидно, хотят сосредоточиться на трассе, которая когда-то соединяла Курахово с Запорожьем.



Ситуация в районе Курахово / Карта DeepStateMAP

Окружение Великой Новоселки

В течение прошлой недели крайне ухудшилась ситуация на Времевском направлении. Враг оккупировал Нескучное, прорвался во Времевку и захватил ее. В то же время с Нового Комара оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки и Новоочеретино.

Великая Новоселка – фактически последний форпост на юге подконтрольной Украине части Донецкой области. До Покровска остаются только села.

Сейчас враг окружил Великую Новоселку с трех сторон и всячески пытается взять поселок в кольцо.





Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

Аналитики и эксперты отмечают, что на прошлой неделе продвижение врага в Великую Новоселку с Нескучного и Времевки было слишком стремительным и вызывает вопросы к командованию, которое отвечало за оборону на этом участке.

Бои на южных рубежах

В Запорожской области основные боевые столкновения продолжаются в районе села Работино. Однако оккупанты продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам, включая Запорожье. Враг использует артиллерию, дроны и управляемые авиабомбы. Также с временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты продолжают обстреливать Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровщины.

В Херсонской области продолжаются попытки врага закрепиться на островах в устье Днепра, однако Силы обороны продолжают систематически уничтожать оккупантов. В то же время россияне продолжают террор против гражданского населения с помощью артиллерии и авиабомб и охотятся на мирных жителей дронами.

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