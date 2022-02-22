Великий проводник национальной идеи, – президент почтил память Ивана Дзюбы

Поэт-шестидесятник Иван Дзюба 22 февраля 2022 года отошел в вечность на 91 году жизни. Президент Владимир Зеленский почтил память Героя Украины.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким общественного деятеля. Об этом сообщили в ОП.

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Ушел из жизни борец за нашу свободу, диссидент, авторитетный литературовед, великий проводник национальной идеи. Жизненный путь Ивана Михайловича – образец добропорядочности, профессионализма и несокрушимых принципов,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент также отметил неоценимый вклад Ивана Дзюбы в становление и развитие государства.

"Светлая память об Иване Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", – подчеркнул политик.

Что известно об Иване Дзюбе: кратко

В 1965 году Иван Дзюба вместе с Василием Стусом и Вячеславом Черноволом на премьере фильма "Тени забытых предков" публично заявил о тайных арестах украинской интеллигенции.

В 1973 году поэта-шестидесятника приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за "антисоветскую" труд "Интернационализм или русификация?". Спустя более 15 лет, а именно осенью 1989 года, диссидент стал одним из соучредителей Народного Руха Украины.

В современной Украине он продолжал литературное творчество и следил за ситуацией в государстве.

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Текст публикации Офиса Президента: ​

Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким украинского литературоведа и общественного деятеля Ивана Дзюбы.

"Ушел из жизни борец за нашу свободу, диссидент, авторитетный литературовед, Герой Украины, великий проводник национальной идеи. Жизненный путь Ивана Михайловича – образец добропорядочности, профессионализма и несокрушимых принципов", – отметил он.

Владимир Зеленский отметил неоценимый вклад Ивана Дзюбы в становление и развитие Украинского государства.

"Светлая память об Иване Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", – сказал Президент.