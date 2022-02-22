Глава держави висловив співчуття рідним і близьким громадського діяча. Про це повідомили в ОП.
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Пішов з життя борець за нашу свободу, дисидент, авторитетний літературознавець, великий провідник національної ідеї. Життєвий шлях Івана Михайловича – взірець добропорядності, професійності та незламних принципів,
– зазначив Володимир Зеленський.
Президент також відзначив неоціненний внесок Івана Дзюби у становлення та розбудову держави.
"Світла пам'ять про Івана Михайловича назавжди залишиться у наших серцях", – наголосив політик.
Що відомо про Івана Дзюбу: коротко
- У 1965 році Іван Дзюба разом з Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом на прем'єрі фільму "Тіні забутих предків" публічно заявив про таємні арешти української інтелігенції.
- У 1973 році поета-шістдесятника засудили до п'яти років ув'язнення та п'яти років заслання за "антирадянську" працю "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Через понад 15 років, а саме восени 1989 року, дисидент став одним зі співзасновників Народного Руху України.
- У сучасній Україні він продовжував літературну творчість і стежив за ситуацією у державі.
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Текст публікації Офісу Президента:
Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського літературознавця та громадського діяча Івана Дзюби.
"Пішов з життя борець за нашу свободу, дисидент, авторитетний літературознавець, Герой України, великий провідник національної ідеї. Життєвий шлях Івана Михайловича – взірець добропорядності, професійності й незламних принципів", – зауважив він.
Володимир Зеленський відзначив неоціненний внесок Івана Дзюби у становлення й розбудову Української держави.
"Світла пам'ять про Івана Михайловича назавжди залишиться в наших серцях", – сказав Президент.