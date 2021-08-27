В Великобритании и Канаде примут по 20 тысяч беженцев – Голос Америки

Британское правительство заявило, что примет 20 тысяч беженцев из Афганистана. Такую же цифру назвали в Канаде. Другие страны цифр не объявляют, однако уверяют, что готовы дать убежище афганцам.

Некоторые страны считают, что сейчас настало время укреплять ограждения на границах. Например, в Греции возвели стену на границе с Турцией. Ее длина составляет 40 километров. В Турции пояснили, что были вынуждены прекратить рейсы в Афганистан.

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США возобновили процесс эвакуации

США совместно со своими союзниками возобновили процесс эвакуации людей из Афганистана. Только за минувшие сутки из Кабула вывезли 12 500 человек. Во многих странах, в частности в Европе, ожидают, что поток афганских переселенцев будет только расти.

Байден отреагировал на теракты в Кабуле

По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта, произошедшего в аэропорту Кабула вечером 26 августа. Ранения получили более 200 человек. Ранее Пентагон подтвердил, что среди погибших было 13 американских военных, еще 18 ранены.

Взрывы прогремели возле одного из выездов из аэропорта, откуда проводят эвакуацию. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство". Президент Джо Байден обещал наказать ответственных за атаку и заявил, что Америку не спугнуть.

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