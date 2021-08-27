Натомість деякі країни вважають, що зараз настав час зміцнювати огорожі на кордонах. Наприклад, у Греції звели стіну на кордоні із Туреччину. Її довжина становить 40 кілометрів. У Туреччині пояснили, що були вимушені припинити рейси до Афганістану.

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США відновили процес евакуації

США спільно з своїми союзниками відновили процес евакуації людей з Афганістану. Лише за минулу добу з Кабула вивезли 12 500 осіб. У багатьох країнах, зокрема у Європі, очікують, що потік афганських переселенців лише зростатиме.

Байден відреагував на теракти в Кабулі

Щонайменше 170 людей загинули внаслідок теракту, що стався в аеропорту Кабула ввечері 26 серпня. Поранень зазнали понад 200 людей. Раніше Пентагон підтвердив, що серед загиблих було 13 американських військових, ще 18 – поранені.

Вибухи пролунали біля одного з виїздів з аеропорту, звідки проводять евакуацію. Відповідальність за напад взяли на себе угруповання "Ісламська держава". Президент Джо Байден обіцяв покарати відповідальних за атаку і заявив, що Америку – не злякати.

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