В Великобритании назвали визит Джонсона в Киев "выдающимся моментом"

В правительстве Великобритании визит премьер-министра Бориса Джонсона в Украину называют "выдающимся моментом". Кроме того, встреча Джонсона и Зеленского сейчас на всех страницах британских газет.

Визит Бориса Джонсона в Киев прокомментировал министр по вопросам преступности и полиции Кит Малтхаус. Он подчеркнул, что поездка премьер-министра в Киев символизирует лидерство Великобритании и стремление к миру в Украине.

Заметьте Сотни миллионов финподдержки: детали встречи Зеленского и Джонсона

Визит Джонсона в Киев на всех страницах газет

Малтхаус подчеркнул, что визит Джонсона в Киев является важным моментом, ведь Великобритания делает все возможное для прекращения войны в Украине.

Я думаю, что это (визит Джонсона в Киев – 24 канал) символизирует поддержку и лидерство, которые мы стараемся показать всему миру, стремимся к победе Украины,

– заявил Малтхаус.

Тем временем все британские газеты буквально изобилуют фотографиями из визита Джонсона в Киев.

Британские газеты после визита Джонсона в Украину / Фото из телеграма Романа Лещенко

Интересно – Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам: смотрите видео