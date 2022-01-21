В Великобритании сравнили возможное наступление России на Украину с войной в Афганистане

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сравнила возможное вторжение России с советской интервенцией в Афганистан. Она предупредила Москву, что могут быть большие потери.

Трасс призвала президента России Владимира Путина воздержаться от попыток восстановить Советский Союз.

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Великобритания готова к жестким санкциям

Министр отметила, что страна вместе с союзниками в НАТО четко осознает, что вторжение России в Украину приведет к огромным потерям.

Мы готовы сразу ввести жесткие санкции,

– подчеркнула Трасс.

Она добавила, что Лондон помогает Киеву вооружением. Заметим, что Великобритания направила Украине партию противотанкового вооружения и пообещала помочь с инструкторами и обучением.

Трасс заявила, что Великобритания будет сотрудничать с партнерами по противостоянию угрозам от России и Китая. Речь идет об Австралии, Израиле, Индии, Японии и Индонезии.

Кремль не выучил уроки истории, – Трасс

Трасс призвала Путина "отступить и отказаться от Украины", пока тот не совершил огромной стратегической ошибки.

"Кремль не выучил уроки истории. Они мечтают о восстановлении Советского Союза или о какой-то большей России и собирают территории, основываясь на этничности и языке", – сказала дипломат.

Она сравнила возможное вторжение с войнами в Афганистане и Чечне.

Помощь от Великобритании

Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России".

Кстати, в Кремле из-за этого устроили едва ли не истерику. Сделали дерзкое заявление о милитаризации Украины и "затягивании ее в Альянс".

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