Великобритания дала 30 дней банкам России, чтобы те пошли вслед за кораблем

В Великобритании издали 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности российских банков, попавших под санкции страны.

Лицензию выдал британский регулятор в сфере применения санкций. Она действует с 24 марта по 23 апреля.

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Какие банки должны уйти из Великобритании

В санкционный список Великобритании включены 5 банков:

Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк, фонд фондов Российская венчурная компания.

Также страна добавила в список санкций 26 юридических лиц из России и Беларуси, в частности, Альфа-банк и Российскую железную дорогу.

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