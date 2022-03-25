Великобритания дала 30 дней банкам России, чтобы те пошли вслед за кораблем

25 марта 2022 , 06:18
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Источник:

Office of Financial Sanctions Implementation

В Великобритании издали 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности российских банков, попавших под санкции страны.

Лицензию выдал британский регулятор в сфере применения санкций. Она действует с 24 марта по 23 апреля.

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Какие банки должны уйти из Великобритании

В санкционный список Великобритании включены 5 банков:

  1. Газпромбанк,
  2. СМП Банк,
  3. Уральский банк реконструкции и восстановления,
  4. Россельхозбанк,
  5. фонд фондов Российская венчурная компания.

Также страна добавила в список санкций 26 юридических лиц из России и Беларуси, в частности, Альфа-банк и Российскую железную дорогу.

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Автор: Ольга Музика