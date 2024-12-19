Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили, которого цитирует The Telegraph. По его мнению, обучение от британских войск может помочь Украине в дальнейшей мобилизации.

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Джон Гили поддерживает Украину

Министр обороны Великобритании во время визита в Киев отметил, что Соединенное Королевство должно сделать военные учения для ВСУ такими, которые бы отвечали потребностям украинцев.

Нам нужно облегчить украинцам доступ и работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев,

– сказал журналистам Гили.

Также Джон Гили рассказал, что Великобритания предоставляет Украине новый пакет помощи в размере 225 миллионов фунтов стерлингов. Новые шаги поддержки связаны с растущим давлением по вступлению в мирные переговоры с Россией. По словам министра, Украина должна наращивать свою способность бороться против агрессора и идти к переговорам "с позиции силы".

Важно, что Джон Гили отметил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет продолжаться и в течение 2025 года.

Заявления Джона Гили относительно войны в Украине

Ранее Джон Гили неоднократно высказывался о поддержке Украины в войне и комментировал боевые действия на фронте.

В ноябре Гили в Украине призвал страны Европы усилить поддержку Украины, ведь война переходит в критическую стадию. Он призвал усилить поддержку Украины. Именно Великобритания взяла на себя дальнейшие обязательства по помощи Украине.

Относительно ситуации в Курской области Гили сделал заявление в сентябре. Он сказал, что чем дольше ВСУ удерживают позиции на территории России, тем слабее становится Путин.