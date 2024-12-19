Про це 24 Канал пише з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, якого цитує The Telegraph. На його думку, навчання від британських військ може допомогти Україні в подальшій мобілізації.

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Джон Гіллі підтримує Україну

Міністр оборони Великої Британії під час візиту до Києва зазначив, що Сполучене Королівство повинне зробити військові навчання для ЗСУ такими, які б відповідали потребам українців.

Нам потрібно полегшити українцям доступ і працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців,

– сказав журналістам Гіллі.

Також Джон Гіллі розповів, що Велика Британія надає Україні новий пакет допомоги в розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Нові кроки підтримки пов'язані зі зростаючим тиском щодо вступу в мирні переговори з Росією. За словами міністра, Україна повинна нарощувати свою здатність боротися проти агресора і йти до переговорів "з позиції сили".

Важливо, що Джон Гіллі наголосив, що підтримка України з боку Великої Британії буде тривати і протягом 2025 року.

Заяви Джона Гіллі стосовно війни в Україні

Раніше Джон Гіллі неодноразово висловлювався щодо підтримки України в війні та коментував бойові дії на фронті.

У листопаді Гіллі Україні закликав країни Європи посилити підтримку України, адже війна переходить у критичну стадію. Він закликав посилити підтримку України. Саме Велика Британія взяла на себе подальші зобов'язання щодо допомоги Україні.

Щодо ситуації на Курщині Гіллі зробив заяву у вересні. Він сказав, що чим довше ЗСУ утримують позиції на території Росії, тим слабкішим стає Путін.