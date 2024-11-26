Гілі впевнений, що спільна позиція п'яти найпотужніших у військовому плані держав Європи дозволить стримати розширення російської агресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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У Британії застерегли від розширення російської агресії

Заява Гілі прозвучала на брифінгу в Берліні після зустрічі міністрів оборони Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі.

Джон Гілі наголосив, що захист Великої Британії починається в Україні, адже, якщо Путін переможе в Україні, то не зупиниться на цьому. Міністр оборони Британії також додав, що метою російського диктатора є дестабілізація демократій на всьому континенті.

Гілі закликав посилити колективну оборону, оскільки війна в Україні вступає в критичну стадію. Він зазначив, що разом з українським міністром оборони Рустемом Умєровим вони обговорили необхідність подвоєння підтримки України.

Я думаю, що той факт, що ми зібралися разом, як п'ятірка, дуже чітко сигналізує про те, що ми будемо об'єднані й готові захистити наш континент від агресорів. Ми будемо твердо стояти перед обличчям погроз Путіна і разом будемо стримувати будь-яке розширення російської агресії,

– запевнив Гілі.

Гілі повідомив, що разом із союзниками вони підготували вже 50 тисяч українських військових. Окрім цього, минулого тижня Британія взяла на себе подальші зобов'язання щодо допомоги Україні.

За його словами, європейські країни працюють над зміцненням східного флангу НАТО та посиленням співпраці у розробці систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності.