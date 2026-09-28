В Великобритании ограничили воздушное пространство над авиабазой Фэрфорд после инцидента со взрывчаткой

В Великобритании временно ограничили воздушное пространство над авиабазой RAF Fairford после инцидента со взрывчаткой, произошедшего в воскресенье. Полеты в этой зоне запрещены без разрешения полиции.

Об этом сообщает Sky News.

Что происходит возле авиабазы Фэйрфорд?

В Великобритании национальные диспетчеры воздушного движения ввели временные ограничения в районе авиабазы RAF Fairford после инцидента, произошедшего в воскресенье.

В настоящее время полеты в этой зоне запрещены без специального разрешения полиции. Ограничения введены в связи с расследованием инцидента со взрывчаткой на территории или вблизи авиабазы.

Жителям прилегающего района вскоре могут разрешить вернуться в свои дома, однако воздушное пространство вокруг объекта пока будет оставаться ограниченным.

Установленные правила распространяются не только на самолеты. Запрет также касается небольших воздушных шаров, воздушных змеев и парашютов. Ограничения действуют в радиусе четырех морских миль от авиабазы RAF Fairford. Для полетов в этой зоне необходимо разрешение полиции.

Предположительно, установленный режим ограничения воздушного пространства будет действовать до понедельника, 5 октября.

Напомним, в Великобритании возле авиабазы RAF Fairford, которую используют ВВС США, произошел серьезный инцидент, почему полиция эвакуировала жителей прилегающего района. Правоохранители задержали нескольких мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о взрывчатых веществах.

На месте работали около 30 автомобилей экстренных служб, а специалисты армейской взрывотехнической службы осматривали несколько автомобилей. Вооруженные полицейские также перекрыли доступ к главным воротам авиабазы. Эвакуированных жителей доставили в местный центр досуга, при этом правоохранители заявили, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

В ВВС заявили, что их персонал на базе остается бдительным, а американские и британские военные готовы принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.

В то же время в США не стали раскрывать конкретные меры защиты RAF Fairford из соображений оперативной безопасности. Авиабаза имеет важное значение для американских военных, а ранее Иран угрожал нанесением ударов по объектам, используемым для операций против его военных целей.