Про це повідомляє Sky News.

Що відбувається біля авіабази Фейрфорд?

У Великій Британії національні диспетчери повітряного руху запровадили тимчасові обмеження в районі авіабази RAF Fairford після інциденту, який стався у неділю.

Наразі польоти в цій зоні заборонені без спеціального дозволу поліції. Обмеження запровадили на тлі розслідування інциденту з вибухівкою на території або поблизу авіабази.

Мешканцям прилеглого району невдовзі можуть дозволити повернутися до своїх домівок, однак повітряний простір навколо об'єкта поки залишатиметься обмеженим.

Встановлені правила поширюються не тільки на літаки. Заборона також стосується невеликих повітряних куль, повітряних зміїв і парашутів. Обмеження діють у радіусі чотирьох морських миль від авіабази RAF Fairford. Для польотів у цій зоні необхідний дозвіл поліції.

Попередньо, встановлений режим обмеження повітряного простору діятиме до понеділка, 5 жовтня.

Нагадаємо, у Великій Британії біля авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США, стався серйозний інцидент, через що поліція евакуювала мешканців прилеглого району. Правоохоронці затримали кількох чоловіків за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини.

На місці працювали близько 30 автомобілів екстрених служб, а фахівці армійської вибухотехнічної служби оглядали кілька автомобілів. Озброєні поліцейські також перекрили доступ до головних воріт авіабази. Евакуйованих мешканців доправили до місцевого центру дозвілля, водночас правоохоронці заявили, що ситуація наразі перебуває під контролем.

У ВПС заявили, що їхній персонал на базі залишається пильним, а американські та британські військові готові вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки.

Водночас у США не стали розкривати конкретні заходи захисту RAF Fairford з міркувань оперативної безпеки. Авіабаза має важливе значення для американських військових, а раніше Іран погрожував ударами по об'єктах, які використовуються для операцій проти його військових цілей.