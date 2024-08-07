Благотворительная инициатива из Британии: какие машины передали организациям Харьковщины

Великобритания передала транспорт в прифронтовые населенные пункты Украины. В частности, их получили благотворительные организации Харьковщины. Эта международная инициатива реализуется совместно Англией и Украиной.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что это машины, которые были в употреблении. В Англии они подпадают под утилизацию.

Читайте также Помогает полиция и психолог: как происходит эвакуация из Волчанской громады

"Из Британии в Украину, в прифронтовые, приграничные населенные пункты передают транспорт. Это инициатива, которую начала киевская власть вместе с представителями Лондона. Это машины, которые были в употреблении. Они подпадают под утилизацию по определенным еконормам", – сказала она.

Большая совместная работа

Анна Черненко отметила, что в Харьковской области благотворительные организации работают в очень опасных условиях, часто их авто попадают под вражеские обстрелы. А транспорт очень нужен для их деятельности.

В частности, передали машины скорой помощи, которые будут работать с военными, с ДСНС, с гуманитарным разминированием. Благотворительный фонд Мирное небо Харькова получил несколько автомобилей, которые привлекут для перевозки детей из семей ВПЛ. Их будут привлекать к развлечениям, везти на обучение.

Также транспорт получили люди, которые занимаются эвакуацией животных с прифронтовых территорий. Это тоже большая миссия, которую сейчас выполняют. Кроме того, например, некоторый транспорт будет применяться для того, чтобы перевозить продукты из каких-то благотворительных кухонь на места обстрелов или места компактного проживания переселенцев,

– подчеркнула корреспондентка.

Поэтому такая инициатива очень важна. Авто приехали не только в Харьков. Также их получат в Купянском районе, в разных прифронтовых областях.

"Одна из задач, почему мы хотим популяризировать этот проект – это для того, чтобы поощрить граждан Великобритании отдавать авто именно Украине. У них есть опция передать это на утилизацию или в Украину. Здесь у автомобилей появится вторая жизнь, они будут помогать украинцам", – отметил соучредитель БФ British-Ukrainian Aid Богдан Болонный.

Руководитель отдела МФ Мирное небо Харькова Лина Ляшенко поделилась, что все авто везут волонтеры. Многим из них уже 60 – 80 лет, некоторые уже совершили более 100 таких поездок в Украину.

"Одному из водителей 80 лет. Он лондонец. Он приехал, помог привезти одну из машин именно в Харьков и повезет дальше. Это люди, которые совершают не по одному маршруту, через Европу едут в Украину, понимают опасность находиться здесь, но все равно едут. Это большая совместная работа", – добавила Черненко.