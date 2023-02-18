Включая самолеты и дальнобойные ракеты: Сунак назвал оружие, которое нужно передать Украине

Великобритания передаст Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО. Британское правительство также готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 24 Канал. Он призвал союзников удвоить военную помощь Украине даже если это исчерпает запасы.

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Какую помощь передаст Великобритания

Он подчеркнул, что Великобритания всегда будет на стороне свободы, демократии и верховенства права. Безопасность на европейском континенте является абсолютным приоритетом.

Нам нужна военная стратегия в отношении Украины. Путин думает, что Запад устал от помощи Украине, но это не так. Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Мы будем поставлять дальнобойные боеприпасы и системы ПВО,

– заявил Сунак.

Призыв к союзникам

По словам премьера, независимо от запасов вооружения западных стран, союзники должны помочь Украине одолеть Россию. Ведь от этого зависит безопасность не только украинцев.

Если бы один из этих запасов сейчас помогал вывести из строя российский танк, разве не для этого его использовали бы? Время имеет решающее значение, и в этом конфликте есть момент, когда мы можем изменить ситуацию и помочь Украине победить… Я думаю, что альтернатива гораздо хуже,

– считает Сунак.

Великобритания поддерживает передачу самолетов Украине

Более того, Риши Сунак во время своей речи подчеркнул, что правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов Украине.

Мы объявили, что мы начинаем подготовку украинских пилотов. Это долгосрочная цель в повышении безопасности Украины. Но есть определенные сложности в поставке определенных типов самолетов. Мы очень четко сказали, наша позиция заключается в том, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом,

– заявил Сунак.

Комментируя военную поддержку Украины в целом, министр призвал партнеров "действовать сейчас" для победы Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", – отметил Сунак.

Обратите внимание! Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может получить современные истребители Typhoon, но только после окончания войны.

Кроме того, относительно затягивания передачи Украине дальнобойных ракет, то эксперты допустили, что руководство США опасается, что после окончания войны с Украиной Путин начнет готовиться к новому нападению Поэтому у США свои расчеты относительно войны и ее продолжительности.