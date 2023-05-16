Великобритания подготовила для Украины новенькие дроны: СМИ раскрыли их интересные особенности

Вскоре Украина получит дроны-камикадзе от Великобритании, радиус действия которых будет вдвое больше, чем у HIMARS. При этом их количество будет достигать сотен.

Сами же беспилотники изготовлены по заказу для поддержки Украины на поле боя. Об этом объявили в понедельник, 15 мая, во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в резиденции Чекерс.

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Великобритания пришлет Украине сотни дронов-камикадзе

Эти беспилотники будут дополнять ракеты большой дальности Storm Shadow, которые также передала Великобритания. При этом дроны "быстро разработали и адаптировали при значительно более низких затратах, чем другие".

Как отметили источники в обороне, основная задача БПЛА – "перевозить боеприпасы". При этом дроны-камикадзе имеют радиус действия более 125 миль, то есть около 201 километра. А это вдвое большее расстояние, которое способны достичь реактивных систем залпового огня HIMARS.

Они имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом,

– подчеркнули СМИ источники в обороне.

В настоящее время дроны проходят более поздние этапы закупки, с чем связана секретность, объясняемая коммерческим доверием. Однако в Великобритании заверили, что "птички" будут доставлены в Украину уже в ближайшие месяцы.

Следует заметить, что HIMARS способны поражать цели ракетами MGM-140 ATACMS, при этом расстояние поражения будет достигать и 300 километров.

Как подчеркнул президент UK Air & Space Power Association Грег Бэгвелл, поставка нашим защитникам беспилотников, которые могут преодолевать более 100 миль, позволит Украине "наносить удары за пределы ограниченной дальности артиллерии, которую она имела до сих пор".

Если вы посмотрите на географию и фронт боевых действий, Россия была невосприимчива к нападению со стороны Украины. Теперь у них есть возможность что-то с этим сделать. Это заставит Россию дважды подумать, что она делает,

– сказал Грег Бэгвелл.

Беспилотники предназначены для защиты Украины на украинской земле

Стоит отметить, что компания оборонных технологий из Хэмпшира QinetiQ еще в начале 2023 года работала с Министерством обороны Великобритании над программой беспилотников. Она должна была предоставить "рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными".

При этом, по данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал напечатанный на 3D-принтере дрон-камикадзе с дельта-крылом. Однако "ничего не указывало на то, что это оружие, закупленное для Украины".

В феврале Риши Сунак пообещал, что Великобритания предоставит нашему государству средства большей дальности, которые смогут нарушить "способность России постоянно нацеливаться на гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины и помогут ослабить давление на линии фронта".

Однако военная помощь Украине предусматривает, что наши защитники могут использовать предоставленные средства только на украинской земле. Следовательно, удары по целям в России будут выходить за рамки цели защиты Украины.

"Наша поддержка всегда была при условии, что она будет использована для защиты украинского суверенитета. То же и с этими дронами", – подчеркнул официальный представитель премьер-министра.