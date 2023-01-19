Великобритания планирует передать Украине 600 ракет Brimstone: что о них известно
Источник:The Guardian
Недавно в Лондоне сообщили, что отправят Украине эскадрилью танков Chancellor 2. Кроме того, Великобритания планирует передать 600 ракет Brimstone.
Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес. Что известно о ракетах, которые получит Украина, рассказывает 24 Канал.
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Украина получит 600 ракет Brimstone
Уоллес отметил, что Великобритания пришлет Украине по меньшей мере три батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин, в частности, Bulldog.
Мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя,
– подчеркнул Уоллес.
В ОП уже отреагировали
На заявление министра обороны Великобритании уже отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил: "И даже это далеко не все".
Что известно о ракетах Brimstone
- Brimstone – это ракета класса "поверхность – поверхность" или "воздух – поверхность", разработанная для Воздушных сил Великобритании.
- Длина – почти 2 метра. Вес – 50 килограмм. Заметим, что боевая часть весит более 6 кг.
- После выхода из пусковой установки ракетный двигатель разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости – 450 метров в секунду.
- Эксперты отмечают, что Brimstone – это ракета типа "выстрелил и забыл".
- Ракета программируется для приспособления к определенным требованиям каждой отдельной задачи. В частности, Brimstone можно запрограммировать на поражение целей строго в соответствующем месте и самоуничтожение, если цель найти не удалось.
- Brimstone можно запускать в нескольких режимах атаки, в частности прямо или косвенно против единичных целей, колонны или группы целей.
- Лазерная наводка и высокая точность позволяют запускать ракеты в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения.
- Есть несколько модификаций этих ракет. В частности, Brimstone 1 и Brimstone 2. Кстати, такие ракеты от Великобритании Украина уже получала. О поставки Brimstone также сообщали в ноябре.
- Brimstone 2 – ракеты повышенной дальности полета. При запуске с вертолета ракета имеет дальность 40 километром, а с самолета – 60 километров. В Brimstone 1 – 12 и более 20 километров соответственно.