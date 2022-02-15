Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов

Великобритания одобрила решение перевести часть своих дипломатов во Львов. В то же время ее "присутствие" сохраняется и в Киеве.

Об этом сообщила британский министр иностранных дел Элизабет Трасс в интервью Sky News.

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Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, но постоянно изучаем ситуацию в Украине,

– сказала глава МИД.

В то же время Элизабет Трасс призвала граждан Великобритании немедленно выехать с территории украинского государства. Министр рекомендовала воспользоваться коммерческими маршрутами.

Эвакуация дипломатов: что известно

Германия переносит консульство из Днепра во Львов. О подобных намерениях объявили 5 стран.

Австралия, Канада и США переводят свои посольства из столицы, при этом уменьшая количество представителей. Нидерланды создают во Львове спеццентр помощи гражданам.

В свою очередь Польша не планирует проводить эвакуацию своих дипломатов с территории Украины.

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