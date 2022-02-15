Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов
15 февраля 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:Sky News
Великобритания одобрила решение перевести часть своих дипломатов во Львов. В то же время ее "присутствие" сохраняется и в Киеве.
Об этом сообщила британский министр иностранных дел Элизабет Трасс в интервью Sky News.
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Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, но постоянно изучаем ситуацию в Украине,
– сказала глава МИД.
В то же время Элизабет Трасс призвала граждан Великобритании немедленно выехать с территории украинского государства. Министр рекомендовала воспользоваться коммерческими маршрутами.Обратите внимание! Глава британского МИД приедет в Украину с официальным визитом 17 – 18 февраля.
Эвакуация дипломатов: что известно
- Германия переносит консульство из Днепра во Львов. О подобных намерениях объявили 5 стран.
- Австралия, Канада и США переводят свои посольства из столицы, при этом уменьшая количество представителей. Нидерланды создают во Львове спеццентр помощи гражданам.
- В свою очередь Польша не планирует проводить эвакуацию своих дипломатов с территории Украины.