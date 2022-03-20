Великобритания поддерживает Украину: в центре Лондона собрался мощный митинг

Сегодня, 20 марта, в Лондоне на Трафальгарской площади проходит масштабный митинг в поддержку Украины. Участники митинга призывают закрыть небо над Украиной.

Также митингующие требуют более жестких санкций для России, в частности, ввести эмбарго на торговлю нефтью и газом для страны-агрессора.

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Также люди просят арестовать все счета российских чиновников и олигархов.

Заметим, что в этот же день масштабный митинг в поддержку Украины прошел в Израиле.

Ранее в Лондоне местные активисты ворвались в здание российского олигарха Олега Дерипаски и вывесили украинский флаг и плакаты с обращениями к Путину. Полиция задержала восьмерых митингующих. Протестующие рассказали, что в доме олигарха есть около 200 комнат и было бы хорошо разместить туда украинских беженцев, пострадавших от российской агрессии.