Британия пока не будет поставлять истребители в Украину: у премьера объяснили позицию

Великобритания будет оказывать военную помощь в долгосрочной перспективе. В Лондоне отмечают, что отправка истребителей может быть нецелесообразной из-за длительного времени подготовки.

Официальный представитель премьер-министра Риши Сунака отмечает, что на полную подготовку пилота могут понадобиться годы. Потому использовать эту авицию ВСУ смогут нескоро.

Раньше Отправлять британские истребители Украине непрактично – правительство Британии

Следует понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев,

– говорит чиновник.

По его словам, текущая программа обучения скоростным реактивным самолетам Великобритании длится 5 лет. Однако уверяет, что Лондон будет продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать помощь на долгосрочную перспективу.

Стратегия Сунака состоит в том, чтобы "сосредоточиться на том, как мы можем помочь Украине защитить свою страну и оттолкнуться в этом году".

Условие получения британских истребителей

Накануне британский чиновник также говорил, что истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому он назвал непрактичной отправку этих самолетов в Украину.

Ранее сообщалось, что Украина может получить британские истребители, если российские войска отойдут. Тогда самолеты будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством. Однако неизвестно, что будет означать такой уход. Может говориться о конкретных территориях, а, вероятно, обо всей стране.