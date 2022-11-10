Великобритания поможет Украине пережить зиму: Зеленский пообщался с Сунаком

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины.

Об этом Владимир Зеленский написал 10 ноября. Он рассказал о направлениях помощи, которые обсудил с Сунаком.

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"В частности, побеседовали о помощи при прохождении зимнего периода. Также поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", – написал Зеленский.

Помощь от британцев

Парламент Великобритании объявил о новой помощи для украинских бойцов. В частности, украинцы получат комплект зимнего снаряжения. Известно о 12 тысячах дополнительных спальных комплектов и 150 палатках с подогревом.

В общей сложности к середине декабря Соединенное Королевство обещало более 25 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов. Это дополнительно к 7 тысячам комплектов для нормальной холодной погоды, которые новобранцы получают во время операции "Интерфлекс". Речь идет о программе подготовки Вооруженных Сил Украины, которую начала Великобритания. Инструкторы из Британии проверяют новобранцев на готовность к боевым действиям.

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