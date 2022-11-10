Великобритания поможет Украине пережить зиму: Зеленский пообщался с Сунаком
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины.
Об этом Владимир Зеленский написал 10 ноября. Он рассказал о направлениях помощи, которые обсудил с Сунаком.
К теме Усиление ПВО: Великобритания предоставит Украине тысячу ракет
"В частности, побеседовали о помощи при прохождении зимнего периода. Также поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", – написал Зеленский.
Помощь от британцев
Парламент Великобритании объявил о новой помощи для украинских бойцов. В частности, украинцы получат комплект зимнего снаряжения. Известно о 12 тысячах дополнительных спальных комплектов и 150 палатках с подогревом.
В общей сложности к середине декабря Соединенное Королевство обещало более 25 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов. Это дополнительно к 7 тысячам комплектов для нормальной холодной погоды, которые новобранцы получают во время операции "Интерфлекс". Речь идет о программе подготовки Вооруженных Сил Украины, которую начала Великобритания. Инструкторы из Британии проверяют новобранцев на готовность к боевым действиям.
Обратите внимание – что происходит на фронте: смотрите видео
Военная помощь от партнеров: последние новости
- Боец Вооруженных Сил Украины Михаил Макарук рассказал о зарубежном оружии, которое больше всего помогало украинцам на фронте.
- На промежуточных выборах в США побеждают республиканцы. Несмотря на это, в ОП считают, что американцы не уменьшат военную помощь для Украины.
- Новый мощный пакет помощи предоставила Германия. В частности, военные получат системы ПВО IRIS-T SLM и бронемашину Dingo.
- В Пентагоне подтвердили, что Украина получит две системы противовоздушной обороны NASAMS.