Великобритания поняла одну важную вещь о войне в Украине

Поговорим еще немного о "гарантиях" vs "заверениях" в безопасности в международных отношениях. На фоне подписания соглашения с Великобританией и обсуждения, что оно нам дает и что не дает.

Выполнит ли Лондон свои заверения?

Даже 5-я статья Вашингтонского договора о создании НАТО не гарантирует, что за членов Альянса будут автоматически воевать. Ведь именно воевать за кого-то это о максимальном союзничестве и гарантиях.

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Формулировка 5-й статьи довольно размыта – каждый член будет вводить такие меры, которые считает приемлемыми. Хотя на практике для обеспечения эффекта сдерживания военная деятельность НАТО и присутствие войск так организована, чтобы противник понимал, что в случае чего воевать за уязвимых членов Альянса другие будут.

За нас никто воевать не будет. Великобритания будет давать разнообразную помощь в форме вооружения и БК, тренировки, разведывательные данные, военно-техническое сотрудничество. Поэтому да, это совсем не те гарантии, которые бы нам хотелось бы.

Но любая деятельность исходит от понимания национального интереса. И вот Великобритания после 24 февраля 2022 года прошла соответствующую эволюцию относительно того, почему безопасность Украины важна для них и почему в нее следует инвестировать путем разной помощи к порогу готовности воевать за нас.

Этот новый консенсус разделяют элиты (господствующая и оппозиционная партии), аналитики и СМИ, а также население.

Именно эта эволюция понимания своего национального интереса в Великобритании, которую можно прочесть и в практических шагах и во фрейминге – это гарантия того, что соответствующие "заверения" будут исполнены. Как уже собственно, увидели на практике после 24 февраля 2022 года.