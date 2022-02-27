Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из России

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс выступила с предложением, что страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на покупку нефти и газа из России.

По ее словам, сейчас Соединенное Королевство прорабатывает вопрос сокращения зависимости Европы от поставок энергоресурсов из РФ с партнерами по G7.

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Инициатива ограничить покупку российских нефти и газа: что известно

Нам следует согласовать это с партнерами по G7, потому что мы не можем сделать это самостоятельно. Мы должны сокращать (лимиты) со временем,

– сказала Трасс в эфире Sky News.

Санкционное давление на Россию будет набирать силу, пообещала Трасс.

Британское правительство подготовило список из более чем 100 российских крупных предпринимателей, и каждые несколько недель будет вводить санкции в отношении новой порции фигурантов этого перечня. Это касается частных самолетов, недвижимости и другой собственности.

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