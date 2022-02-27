За її словами, зараз Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ з партнерами по G7.

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Нам слід узгодити це з партнерами по G7, тому що ми не можемо зробити це самостійно. Ми повинні скорочувати (ліміти) з часом,

– сказала Трасс в ефірі Sky News.

Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс.

Британський уряд підготував список із більш ніж ста російських великих підприємців, і кожні кілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку. Це стосується зокрема приватних літаків, нерухомості та іншої власності.

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