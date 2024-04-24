ГУР "протоптало там дорожку": Свитан предположил, почему Британия передала нам много катеров

Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи, который предоставят Украине. Речь идет о более 500 миллионах фунтов. Среди всего прочего наше государство получит ракеты, а также много лодок и катеров.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Великобритания – это единственная страна, которая выполняет свои обязательства согласно Будапештскому меморандуму. Соединенное Королевство действительно нам существенно помогает.

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Для чего Украине так много катеров и лодок

В пакет помощи от Британии войдут ракеты Storm Shadow, которые уже прекрасно себя зарекомендовали. Учитывая свою дальность, они эффективно работают и выполняют боевые задачи. Также ракеты имеют большую боевую часть и почти несущественное отклонение. Удар ими по военному объекту приведет к серьезным разрушениям.

Кроме оружия и бронетехники, Украина получит 60 лодок, в частности рейдовые и водолазные катера. Оккупанты уже сейчас понимают, что наше войско начнет двигаться вперед, как только получит все необходимое оружие. К тому же враг готовится противодействовать возможному форсированию Днепра.

Именно поэтому оккупанты сосредоточили вдоль левого берега свои дивизии. Они понимают, что этот плацдарм в течение нескольких дней может стать оперативным, а дальше будет движение в направлении Крыма, в частности Скадовска. Катера могут пересечь эту часть Черного моря. Эту дорогу наши ГУРовцы уже протоптали,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что город Скадовск является важным портом, из которого поступает снабжение для всей российской группировки на левом берегу. Поэтому для Украины движение на этом направлении является оптимальным. А Великобритания – морская страна, поэтому морской бой у них хорошо развит. Следовательно, они могут передать нам много средств, связанных именно с этой компонентой.

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