Великобритания предоставляет Украине бронированные автомобили скорой помощи и важное медоборудование.
Источник:Reuters
Великобритания предоставит Украине бронированные машины скорой помощи. Также в этот пакет помощи входят пожарные машины и медицинское оборудование.
В Правительстве страны отметили, что все это предоставляют, чтобы помочь справиться с последствиями российских атак. Стало известно об этой поддержке 25 апреля.
Ранее Британия выделила Украине 400 миллионов фунтов и гарантирует заем Всемирного банка на миллиард.
Джонсон акцентировал внимание на обстрелах больниц
Пока неизвестно, сколько именно бронированных карет скорой отправится в Украину. Однако следует отметить, что накануне к нам уже направили 40 спасателей.
Мы все были поражены отвратительными изображениями больниц, которые намеренно обстреляла Россия с момента начала вторжения более двух месяцев назад,
– сказал премьер Британии Борис Джонсон.
Он добавил, что также окажут и финансовую помощь для финансирования украинских медиков. В Великобритании надеются, что это поможет эффективно спасать жизнь.
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