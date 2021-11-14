Великобритания призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"
Источник:Sunday Telegraph
МИД Великобритании призвал Евросоюз заблокировать российский газопровод "Северный поток-2". В частности потому, что это может подорвать европейскую безопасность.
Глава МИД Британии призвала укреплять связи с надежными партнерами. Об этом Элизабет Трасс сообщила в интервью 13 ноября.
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Великобритания призвала бойкотировать "Северный поток-2"
Это (газопровод – 24 канал) рискует подорвать европейскую безопасность, дав возможность России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, что напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров,
– объяснила Трасс.
Политик добавила, что хочет, чтобы "к нам присоединились все наши друзья в Европе".
Элизабет Трасс пояснила, что "это значит выступить вместе, например, против эксплуатации газопровода "Северный поток-2".
По мнению главы МИД Великобритании, стоит углублять инвестиционные и торговые связи с теми странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике.
Последние новости по российскому газопроводу "Северный поток-2"
- 8 ноября Россия заявила, что достроила "СП-2". Чтобы его запустить нужна сертификация ЕС. Последняя, по данным СМИ, затянется до мая 2022 года.
- После этого Палата представителей США включила в оборонный бюджет поправки против "Северного потока-2".
- Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и выразил надежду, что решение поддержит Сенат. Президент Украины заявил, что "газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда".
- Перед этим, немецкие СМИ сообщили, что новые власти Германии могут заморозить "СП-2" ради геополитической выгоды. Ведь Россия игнорирует газовый кризис, который охватил Европу из-за "Северного потока-2".