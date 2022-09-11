Самая большая "ставка" путина провалилась, – политолог о российской агентуре в Великобритании

Российская агентура была очень мощной в Великобритании. Однако, судя по тому, насколько проукраинскую позицию занял Лондон, эта "ставка" путина провалилась.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее он рассказал, о "схеме" фридмана, который хотел "занести" в украинский банк 1 миллиард долларов.

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Россия может использовать британские тренды против нее

Давидюк отметил, что Россия будет пытаться расшатать ситуацию в Великобритании. В частности, будут использовать тренды против страны.

Тренд независимости Шотландии очень силен. Однако война в Украине откинула этот тренд далеко назад. Все смотрят и восхищаются, как Украина борется,

– заметил политолог.

Он добавил, что в российской вертикали сейчас вообще нет времени, чтобы придумывать что-то новое. Потому что даже в войне с Украиной, которую она начала, россия уже не атакует, а защищается. Атакуем мы. Мы освобождаем территории.

Великобритания извлекла уроки

Политолог рассказал, что в свое время бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ставил на голосование вопрос выхода страны из Евросоюза, чтобы он провалился. Однако кремлевская агентура поработала на то, чтобы разорвать отношения Германии и Британии внутри одной организации. Великобритания вышла из Евросоюза, а россия получила возможность заигрывать с Германией.

"В настоящее время никаких предпосылок для успешных действий российской агентуры нет. Смена премьер-министра прошла легко, смена королевы на короля прошла легко. Они даже не успели туда вмешаться", – подчеркнул он.

Давидюк продолжил, что кроме всего, российского олигарха Абрамовича выгнали из Лондона, равно как и кучу агентов. На Лондон кремль сейчас политически не может повлиять. Британия поняла угрозы россии для Европы и мира, поэтому действует очень жестко, сильно и уверенно.

Если бы Британия была в Евросоюзе, помощь была бы еще больше

По мнению политолога, если бы Великобритания осталась бы в составе Евросоюза, то помощь была бы еще больше. И от страны, и от всей Европы. Сейчас, когда Франция и Германия пытаются тормозить темпы помощи, а Литва и Польша титаническими усилиями ее выбивают, Британия очень помогла бы.

Великобритания давала свое лидерство. Кроме внутреннего ресурса, который бы она давала, у нее еще было бы политическое лидерство над всей Европой,

– подытожил он.

Давидюк о российской агентуре в Великобритании: смотрите видео

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