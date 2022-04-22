Великобритания снова открывает свое посольство в Киеве

Лиз Трасс – глава МИД Великобритании – заявила, что ее страна снова открывает свое посольство в Киеве. Это произойдет уже в ближайшее время.

Мелинда Симмонс – госпожа посол Великобритании в Украине – вернется в украинскую столицу. Трасс поблагодарила госпожу посла и ее команду за тяжелую работу и стойкость.

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Реакция Джонсона

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин продолжает жестокую атаку на Донбассе. В то же время тот факт, что Великобритания может вновь открыть посольство в Киеве, свидетельствует о большом мужестве украинцев, противостоящих российской агрессии.

Джонсон подчеркнул, что благосклонность его страны к Украине – непреклонна.

Ермак заявил о "важном сигнале"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что посольство Великобритании в Киеве возобновит работу уже со следующей недели.

Ермак подчеркнул, что это важный сигнал. Глава ОП поблагодарил союзников.

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