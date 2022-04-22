Мелінда Сіммонс – пані посол Великої Британії в Україні – повернеться до української столиці. Трасс подякувала пані послу та її команді за важку роботу та стійкість.
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Реакція Джонсона
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін продовжує жорстоку атаку на Донбасі. Водночас той факт, що Велика Британія може знову відкрити посольство у Києві свідчить про велику мужність українців, які протистоять російській агресії.
Джонсон наголосив, що прихильність його країни до України – непохитна.
Єрмак заявив про "важливий сигнал"
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що посольство Великої Британії у Києві відновить роботу вже з наступного тижня.
- Єрмак наголосив, що це – важливий сигнал. Глава ОП подякував союзникам.
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