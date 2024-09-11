В Великобритании озвучили актуальную позицию относительно ударов Storm Shadow по России

Великобритания не изменила позиции относительно разрешения использовать их ракеты Storm Shadow для ударов по России. Однако британское правительство хочет оценить нынешнюю ситуацию на фронте.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми и его американский коллега государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 11 сентября, прибыли в Киев.

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Правительство Британии хочет оценить ситуацию на фронте

Отвечая на вопрос, может ли Украина рассчитывать на разрешение использовать Storm Shadow для ударов по России, Лемми отметил, что он намерен сначала послушать оценку ситуации на фронте.

"Однако, было бы неправильно комментировать детали оперативных вопросов на брифинге. Единственный человек, который может извлечь выгоду из этого, – это Путин и мы не будем действовать таким образом, чтобы дать ему любое преимущество в его незаконном вторжении", – подчеркнул глава МИД Британии

В то же время на Даунинг-стрит заявили, что их позиция по использованию ракет Storm Shadow для ударов Украины по России не изменилась.

"Наша позиция не изменилась, но мы всегда будем слушать украинцев", – сообщила пресс-секретарь.

Заметьте. Западные партнеры все еще не дали разрешение Украине наносить удары их оружием вглубь России. При этом союзники признали, что Иран предоставил России баллистические ракеты малой дальности Fath-360, назвав этот шаг "драматической эскалацией" войны.