Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс не соглашается с мнением, что у Украины будет только одна попытка для контрнаступления, поскольку западные партнеры больше не смогут поддерживать действия украинской армии.

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Симмонс считает, что контрнаступление Украины не будет краткосрочным

Мелинда Симмонс отметила, что ее часто спрашивают о контрнаступлении. Она подчеркнула, что даже если бы имела информацию, то не распространяла бы ее.

"В Украине сейчас много журналистов, и буквально недавно меня спросили: что вы знаете о контрнаступлении? Когда оно начнется? Я им откровенно сказала, что даже если бы знала, то не сказала бы", – заявила госпожа посол.

Мелинда Симмонс подчеркнула, что нет смысла сосредотачиваться на том, что у Украины якобы есть только одна попытка.

Это не так. Извините, если бы речь шла о продвижении украинских войск по пляжу, тогда мы бы говорили, что все можно решить за несколько недель и все выдохнули бы с облегчением. Но мы знаем, что за несколько недель это не решится,

– отметила она.

По ее словам, когда начнется контрнаступление Украины, то оно необязательно будет линейным. Симмонс считает, что оно не будет краткосрочным.

"Министр обороны Резников отметил, что перед нами марафон, а не спринт. Я соглашаюсь с этим. По-моему, это продлится долго. Этот процесс будет иметь пики и спады. Это будет очень тяжело для всех нас. Это будет серьезная проверка нашей решимости, как это было в прошлом году", – заявила госпожа посол.

Она подчеркнула, что хорошая новость состоит в том, что "международное единство никуда не исчезает".

По мнению всех, украинцы не только остаются фантастически смелыми, но и имеют инициативу,

– добавила Симмонс.

В конце концов, посол заявила, что нет никаких признаков того, что поддержка Украины может уменьшиться.

"Оружие для Украины продолжают обсуждать в Рамштайне, мы будем и дальше поддерживать Украину на этих вершинах и спадах. Но мне очень неприятно от того, какое давление возникает вокруг контрнаступления. Для медиа это просто хорошая громкая история. Якобы достаточно одного большого толчка, чтобы Украина вернула все оккупированные земли. Так просто не будет. Это возможно, но это займет больше времени и будет гораздо более сложным процессом", – резюмировала она.

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