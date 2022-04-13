Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России

13 апреля 2022 , 14:38
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Источник:

МИД Великобритании

Список санкций против России 13 апреля расширила Великобритания. Ограничения были введены еще для 206 физических и юридических российских лиц.

Ограничения коснулись семьи Лаврова. Также ряда банкиров и предприятий.

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Кто оказался в списке санкций

Под санкциями оказалась жена министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также под ограничения попали:

  • совладелец нефтегазовой компании "ЛУКойл" Вагит Аликперов;
  • бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;
  • основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
  • гендиректор "Сургутнефтегаз" Володимир Богданов;
  • вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и другие.

Компании, на которые наложили санкции:

  • "Газпромбанк";
  • финансовая группа "Открытие";
  • банк "Россия";
  • Страховая компания СОГАЗ.

Активы всех физических и юридических лиц в списке санкций теперь заморозят. Также с ними запретили проводить операции.

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Автор: Оксана Княжик