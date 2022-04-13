Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России

Список санкций против России 13 апреля расширила Великобритания. Ограничения были введены еще для 206 физических и юридических российских лиц.

Ограничения коснулись семьи Лаврова. Также ряда банкиров и предприятий.

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Кто оказался в списке санкций

Под санкциями оказалась жена министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также под ограничения попали:

совладелец нефтегазовой компании "ЛУКойл" Вагит Аликперов;

бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;

основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;

гендиректор "Сургутнефтегаз" Володимир Богданов;

вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и другие.

Компании, на которые наложили санкции:

"Газпромбанк";

финансовая группа "Открытие";

банк "Россия";

Страховая компания СОГАЗ.

Активы всех физических и юридических лиц в списке санкций теперь заморозят. Также с ними запретили проводить операции.

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